«Шинник» сыграл с «Краснодаром-2» вничью

СЕГОДНЯ 19:58 2019-09-01T19:58:19+03:00

Изменить размер текста: A A

«Шинник» на чужом поле матч начал такой лихой атакой, словно сразу хотел показать кубанской молодежи, что им еще расти и расти. Уже на 1-й минуте Эльдар Низамутдинов заработал право на угловой. Однако извлечь какую-либо остроту здесь ярославцам не удалось. А вот хозяева поля едва ли не первую свою затяжную атаку в матче реализовали в гол. На 4-й минуте мяч с правого фланга нашей обороны по воздуху преодолел всю штрафную и нашел там голову никем не опекаемого хавбека, которому оставалось без помех только «расстрелять» ворота Дмитрия Яшина. Этот гол надолго смял активность в игре хозяев, которые находятся в зоне вылета из ФНЛ, потому очки им нужны, как воздух. Краснодарцы перешли на игру «вторым номером», не особо усердствуя в атаке.

Подопечные «Михалыча» как раз такую игру не любят, поскольку настроены на быстрые атаки в разреженных зонах. А тут все было наглухо заколочено. Пришлось искать счастья в позиционных атаках, что тоже оказалось для ярославцев весьма неплохим занятием. Во всяком случае, только у одного Алексея Пугина за первый тайм было три голевых момента, но ему жутко не везло с реализацией. Особенно досаден был момент на 28-1 минуте, когда мяч с шикарного паса от Никиты Дроздова Пугин примерно на 11-метровой отметке умело сбросил себе под удар, но мяч прошел над перекладиной. Хозяева до перерыва все же изредка получали шансы увеличить счет, а на 42-й минуте даже еще раз забили. Но судьи взятия ворот не зафиксировали из-за нарушения секундами ранее. Зато на последних секундах тайма в добавленное время только «лучшая подруга вратаря», перекладина, спасла Дмитрия Яшина после удара со «стандарта».

Как надо бороться с невезениями, наглядно показал Пугину молодой Иван Олейников, который на исходе первой минуты после перерыва сначала заставил хозяев сфолить буквально в метре от линии штрафной. Затем Иван попытался быстро вести мяч в игру, но защитники мешали пробить. На подмогу пришел подоспевший капитан Эльдар Низамудинов и протолкнул мяч на ход нашему защитнику Федору Первушину. Хлесткий прострел вдоль штрафной вратарь хозяев сумел парировать, но начинавший весь этот момент Олейников мгновенно добил мяч в сетку – 1:1. Гол Ивана резко поменял ход игры. Теперь хозяевам надо было уже биться за восстановление перевеса в надежде на три очка. Матч пошел в открытом стиле, когда едва ли не каждая острая атака любой из сторон тут же вызывала ответ в не менее остром стиле. У ворот обеих стало жарко. Но появились и открытые зоны, куда наши ловкие хавбеки стали отравлять форвардов на рандеву с голкипером «Краснодара-2». На 69-й минуте такой шанс точным пасом Низамутдинов представил Олейникову, который в выходе «один в ноль» четко разобрался с вратарем. «Шинник» повел в счете и был близок к волевой выездной победе, что всегда высоко ценится. Однако удержать победный счет наши не смогли. На 73-й минуте хозяева с углового дважды доставляли мяч к центру штрафной перед воротами Яшинаи вторая попытка разбила наши планы на победу. Вновь у нас в штрафной «на втором этаже» оказался чужой, которому никто не помешал еще раз головой поразить ворота Яшина.

Досадно. Ведь по игре, и по моментам ярославцы вполне заслуживали большего, чем ничья. Но это футбол. Для победы надо было забивать «Краснодар-2» - «Шинник» - 2:2(1:

ИСТОЧНИК KP.RU