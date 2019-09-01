В Ярославской области введен режим повышенной готовности к ЧС

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-01T19:52:59+03:00

В ближайшие дни в городе можно будет увидеть необычно много полицейских Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям введен в Ярославской области. Он продлится с 1 по 3 сентября, а потом будет снова активирован 8 сентября. Первая «волна» связана с Днем знаний. В следующее воскресение он будет связан с единым днем выборов.

- Обязанности по координации действий возложены на областную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. – заявили в правительстве области.

Так что, в ближайшие дни на улицах можно будет наблюдать больше полицейских, чем обычно. В остальном на повседневную жизнь горожан это едва ли повлияет

ИСТОЧНИК KP.RU