ДТП с перевертышем в Ярославле: спасибо за безопасную развязку

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-01T13:00:37+03:00

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Ночью с 31 августа на 1 сентября в Заволжском районе Ярославля произошло серьезное ДТП. На развязке недалеко от Сельхозтехники дорогу не поделили две иномарки. Удар был такой силы, что осколки стекла и пластика разлетелись на десятки метров. Одна из машин перевернулась на крышу, другой снесло морду.

Судя по всему, синий автомобиль двигался со стороны нового моста, не предоставил преимущество белой машине, поддел ее и перевернул. Однако, все обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ДПС. По предварительным данным, никто не пострадал, информация уточняется.

Синий автомобиль должен был уступить дорогуФото: Роман РЫЖИКОВ

Местные жители утверждают, что это место славится своими «зрелищными» авариями, и перевернутая на крышу машину здесь не редкость.

- Спасибо инженерам за безопасную развязку, - написал Алексей Кув в группе Подслушано Ярославль Вконтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/729341" frameborder="0"></iframe> Авария с перевертышем в Ярославле.Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU