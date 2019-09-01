Ярославский «Локо» - трехкратный обладатель кубки мира «Сириус»
Молодежная хоккейная команда забирает главный приз второй год подряд
Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»/vk.com
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Ярославский «Локо» - чемпион! Молодые хоккеисты разгромили сборную канадской «Альберты» со счетом 3:0 и стали обладателями Кубка мира «Сириус». Жаркий финал проходил в Сочи.
Одну шайбу заколотил Никита Аноховский. Еще две в канадские ворота оформил Григорий Денисенко, Он признан самым ценным игроком турнира. Лучим вратарем назван Владислав Окоряк.
ИСТОЧНИК KP.RU