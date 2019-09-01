2019-09-01T10:37:46+03:00
Спорт

Ярославский «Локо» - трехкратный обладатель кубки мира «Сириус»

Молодежная хоккейная команда забирает главный приз второй год подряд
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»/vk.comФото: Хоккейный клуб «Локомотив»/vk.com
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Ярославский «Локо» - чемпион! Молодые хоккеисты разгромили сборную канадской «Альберты» со счетом 3:0 и стали обладателями Кубка мира «Сириус». Жаркий финал проходил в Сочи.

Одну шайбу заколотил Никита Аноховский. Еще две в канадские ворота оформил Григорий Денисенко, Он признан самым ценным игроком турнира. Лучим вратарем назван Владислав Окоряк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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