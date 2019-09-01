В Ярославской области в пожаре погиб полуторогодовалый ребенок
Следователи и криминалисты выясняют причины возгорания деревянного дома
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В ночь с пятницы на субботу, 31 августа, в деревне Аринкино Некоузкого района в пожаре погиб полуторогодовалый ребенок. Он находился в загоревшемся деревянном доме. Еще в больницу с ожогами доставили мужчину.
– По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, – рассказали в ведомстве.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, а также проводятся пожарно-технические экспертизы. Специалисты пытают установить причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU