2019-09-01T00:11:47+03:00
Общество

В Ярославской области 1 сентября будет туманным, но теплым

Днем воздух прогреется до 24 градусов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Днем подует северо-западный ветерДнем подует северо-западный ветерФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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1 сентября в Ярославской области будет облачная с прояснениями погода. Местами пойдет небольшой дождь. Ночью и утром возможна туманная погода.

Днем подует северо-западный ветер 3-8 метро в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 8-13 градусов. Днем воздух нагреется до 19-24 градусов.

Метеорологическая видимость будет хорошая: 7000-9000 метров, но при тумане ухудшится до 1000 метров.

Утром одевайтесь теплее, а в дневное время суток оставайтесь в легкой одежде: вот такими контрастами сентябрь пришел в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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