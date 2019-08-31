Ярославские полицейские спасли девочку, которая забралась на окно третьего этажа

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-31T16:13:58+03:00

Мама и бабушка оставили ребенка дома и ушли по делам

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В пятницу, 30 августа, около 18.45 в Кировском районе на проспекте Октября маленький ребенок залез на подоконник открытого окна на третьем этаже.

Чтобы спасти девочку, к дому быстро подъехали сотрудники полиции. Они узнали номер квартиры, но дверь им никто не открыл.

До прибытия МЧС правоохранители через закрытую дверь разговаривали с ребенком. Вскоре приехали спасатели и открыли квартиру.

Оказалось, 3-летняя девочка живет с мамой и бабушкой. Она не ходит в садик, а ее мама куда-то уехала. Бабушка в момент происшествия была на работе.

– В связи с тем, что девочка находилась в условиях, угрожающих ее жизни и здоровью, она помещена медучреждение, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данному факту будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU