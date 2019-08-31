2019-08-31T16:13:58+03:00
Общество

Ярославские полицейские спасли девочку, которая забралась на окно третьего этажа

Мама и бабушка оставили ребенка дома и ушли по делам
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 30 августа, около 18.45 в Кировском районе на проспекте Октября маленький ребенок залез на подоконник открытого окна на третьем этаже.

Чтобы спасти девочку, к дому быстро подъехали сотрудники полиции. Они узнали номер квартиры, но дверь им никто не открыл.

До прибытия МЧС правоохранители через закрытую дверь разговаривали с ребенком. Вскоре приехали спасатели и открыли квартиру.

Оказалось, 3-летняя девочка живет с мамой и бабушкой. Она не ходит в садик, а ее мама куда-то уехала. Бабушка в момент происшествия была на работе.

– В связи с тем, что девочка находилась в условиях, угрожающих ее жизни и здоровью, она помещена медучреждение, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данному факту будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Рыбинска и в криминальных районах появятся камеры
Ярославец украл на железнодорожной станции строительные детали и инструмент
Ремонт улицы Республиканской решено проводить в ночное время суток
В Ярославле на параде студенчества выступит популярная группа
Залез в квартиру и вытащил компьютер: в Ростове осудят серийного грабителя
В Ярославле осудят пятерых горе-отцов, не плативших своим детям алименты
Все по нормативу: Ярославский депздрав ответил депутату, который ждал «скорую» полтора часа
Ярославский депутат прождал «скорую» полтора часа
Вильнул и прилег. На Московском проспекте в Ярославле перевернулся КАМАЗ
Массовая гибель синиц в Брагино напугала ярославцев
А кто это сделал? Ярославские энергетики отказались от скандальных листовок
Сказочный водятел на БМВ устроил массовую аварию в Ярославле
Ярославцы смогут посетить московский фестиваль Red Bull Music Fest
Под Ярославлем 19-летний «гений» украл люстру из чужого дома
По горячим следам: в Ярославле магазинного вора задержали росгвардейцы
За неудачную попытку кинуть «Спецавтохозяйство» мэрии Ярославля пришлось заплатить 9 миллионов рублей
«Гринпис» предлагает ярославцам стать пластиквотчерами
128 домов в Переславле вернутся к своим управляющим компаниям
Ярославские полицейские нашли у автовокзала заблудившегося деда и отвели его домой
Находилась в автобусе во время ДТП: пожилая ярославна получила 150 тысяч рублей компенсации
В Ярославской области два парня увидели открытую машину и угнали ее
Ярославец разбил машину и украл видеорегистратор
Утром холодно, днем пекло: в Ярославской области в ближайшие дни будет переменчивая погода