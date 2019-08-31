Ярославец украл на железнодорожной станции строительные детали и инструмент

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-31T12:23:22+03:00

Ранее он уже совершал похожие преступления

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Транспортные полицейские задержали 26-летнего жителя Ярославской области. Молодой человек проник ночью на территорию складов железнодорожной станции Филино, где украл детали верхнего строения пути и специальный инструмент.

Все это ярославец сдал в пункт приема металла.

– Следственным отделом Северного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Подозреваемый в краже во всем сознался. Ранее он уже совершал подобные преступления.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU