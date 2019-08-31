Ярославец украл на железнодорожной станции строительные детали и инструмент
Ранее он уже совершал похожие преступления
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Транспортные полицейские задержали 26-летнего жителя Ярославской области. Молодой человек проник ночью на территорию складов железнодорожной станции Филино, где украл детали верхнего строения пути и специальный инструмент.
Все это ярославец сдал в пункт приема металла.
– Следственным отделом Северного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Подозреваемый в краже во всем сознался. Ранее он уже совершал подобные преступления.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU