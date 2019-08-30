В Ярославле на параде студенчества выступит популярная группа
Праздник пройдет в городе 2 сентября
Мероприятие начнется в 15 часов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В понедельник, 2 сентября, в областном центре пройдет парад студенчества. Праздник охватит всю страну, и Ярославль присоединится к масштабной акции.
По словам организаторов мероприятия, цель парада – сплотить и сблизить студентов вузов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью дружной студенческой семьи. В Ярославле к параду должны подключиться около пяти тысяч студентов
. Колонна двинется от стадиона «Спартаковец» до Советской площади. Ярким финалом акции станет концерт группы 5sta Family. Мероприятие начнется в 15 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU