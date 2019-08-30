2019-08-30T19:47:52+03:00
Общество

В Ярославле на параде студенчества выступит популярная группа

Праздник пройдет в городе 2 сентября
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Мероприятие начнется в 15 часов.Мероприятие начнется в 15 часов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 2 сентября, в областном центре пройдет парад студенчества. Праздник охватит всю страну, и Ярославль присоединится к масштабной акции.

По словам организаторов мероприятия, цель парада – сплотить и сблизить студентов вузов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью дружной студенческой семьи. В Ярославле к параду должны подключиться около пяти тысяч студентов

. Колонна двинется от стадиона «Спартаковец» до Советской площади. Ярким финалом акции станет концерт группы 5sta Family. Мероприятие начнется в 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Залез в квартиру и вытащил компьютер: в Ростове осудят серийного грабителя
В Ярославле осудят пятерых горе-отцов, не плативших своим детям алименты
Все по нормативу: Ярославский депздрав ответил депутату, который ждал «скорую» полтора часа
Ярославский депутат прождал «скорую» полтора часа
Вильнул и прилег. На Московском проспекте в Ярославле перевернулся КАМАЗ
Массовая гибель синиц в Брагино напугала ярославцев
А кто это сделал? Ярославские энергетики отказались от скандальных листовок
Сказочный водятел на БМВ устроил массовую аварию в Ярославле
Ярославцы смогут посетить московский фестиваль Red Bull Music Fest
Под Ярославлем 19-летний «гений» украл люстру из чужого дома
По горячим следам: в Ярославле магазинного вора задержали росгвардейцы
За неудачную попытку кинуть «Спецавтохозяйство» мэрии Ярославля пришлось заплатить 9 миллионов рублей
«Гринпис» предлагает ярославцам стать пластиквотчерами
128 домов в Переславле вернутся к своим управляющим компаниям
Ярославские полицейские нашли у автовокзала заблудившегося деда и отвели его домой
Находилась в автобусе во время ДТП: пожилая ярославна получила 150 тысяч рублей компенсации
В Ярославской области два парня увидели открытую машину и угнали ее
Ярославец разбил машину и украл видеорегистратор
Утром холодно, днем пекло: в Ярославской области в ближайшие дни будет переменчивая погода