В Ярославле на параде студенчества выступит популярная группа

СЕГОДНЯ 19:47 2019-08-30T19:47:52+03:00

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В понедельник, 2 сентября, в областном центре пройдет парад студенчества. Праздник охватит всю страну, и Ярославль присоединится к масштабной акции.

По словам организаторов мероприятия, цель парада – сплотить и сблизить студентов вузов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью дружной студенческой семьи. В Ярославле к параду должны подключиться около пяти тысяч студентов

. Колонна двинется от стадиона «Спартаковец» до Советской площади. Ярким финалом акции станет концерт группы 5sta Family. Мероприятие начнется в 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU