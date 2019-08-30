Залез в квартиру и вытащил компьютер: в Ростове осудят серийного грабителя

СЕГОДНЯ 19:18 2019-08-30T19:18:16+03:00

Установлена причастность мужчины к совершению еще двух грабежей в Ростове-Великом. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

На данный момент мужчина содержится под стражей

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В полицию Ростова обратился мужчина, из квартиры которого неизвестные похитили монитор и системный блок. В ходе следствия был задержан 35-летний подозреваемый местный житель

- В рамках расследования уголовного дела установлена его причастность к совершению еще двух грабежей в Ростове-Великом, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Подозреваемым даны признательные показания.

В отношении преступника возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU