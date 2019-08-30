В Ярославле осудят пятерых горе-отцов, не плативших своим детям алименты

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-30T17:55:16+03:00

Мужчин 36, 37, 38, 40 и 54 лет ждут судебные процессы по уголовной статье. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Мужчинам может грозить до года тюрьмы

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В Ярославле прокуратура подержала обвинение по делам пяти нерадивых отцов, которые не платили своим детям алименты. Мужчин 36, 37, 38, 40 и 54 лет ждут судебные процессы по уголовной статье.

- В отсутствие уважительных причин неуплаты алиментов, обвиняемые злостно уклонились от содержания своих несовершеннолетних детей, - прокомментировали в прокуратуре Ярославской области. - В результате неисполнения родительских обязанностей у обвиняемых образовалась задолженность в размере 76, 25, 31, 57 и 61 тысяч рублей соответственно.

За подобное преступление мужчинам может грозить лишение свободы сроком до года.

ИСТОЧНИК KP.RU