Ярославский депутат прождал «скорую» полтора часа
Депутат ярославской областной думы Александр Воробьев вчера вызвал «скорую». Каково было его удивление, когда бригада врачей не приехала сразу же.
- Расстояние полтора километра. Отвечают : ждите , освободимся - приедем. Уже пришлось говорить на повышенных тонах. – рассказал депутат.
Помощь медиков потребовалась не Воробьеву, а его соседу. Врачей ждали в Заволжском районе. По словам депутата, бригада скорой медицинской помощи приехала через 1 час 45 минут.
Подписчики Воробьева на Factbook поделились личным опытом. По словам Игоря Шляпкина, в Борке вчера умер мужчина после такого же полуторачасового ожидания.
Отметим, «скорая» все же приехала, и пациенту была оказана медицинская помощь.
Что ответили в департаменте здравоохранения
ИСТОЧНИК KP.RU