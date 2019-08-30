2019-08-30T17:11:18+03:00
Общество

Ярославский депутат прождал «скорую» полтора часа

Соседу Александра Воробьева стало плохо, и он стал дожидаться врачей вместе с ним
Роман РЫЖИКОВ
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Врачи все же приехали и оказали необходимую помощьВрачи все же приехали и оказали необходимую помощьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутат ярославской областной думы Александр Воробьев вчера вызвал «скорую». Каково было его удивление, когда бригада врачей не приехала сразу же.

- Расстояние полтора километра. Отвечают : ждите , освободимся - приедем. Уже пришлось говорить на повышенных тонах. – рассказал депутат.

Помощь медиков потребовалась не Воробьеву, а его соседу. Врачей ждали в Заволжском районе. По словам депутата, бригада скорой медицинской помощи приехала через 1 час 45 минут.

Подписчики Воробьева на Factbook поделились личным опытом. По словам Игоря Шляпкина, в Борке вчера умер мужчина после такого же полуторачасового ожидания.

Отметим, «скорая» все же приехала, и пациенту была оказана медицинская помощь.

Что ответили в департаменте здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU

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