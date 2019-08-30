Вильнул и прилег. На Московском проспекте в Ярославле перевернулся КАМАЗ
В пятницу, 30 августа, около 15 часов на Московском проспекте произошло крупное ДТП. Даже крупногабаритное. КАМАЗ без прицепа перевернулся на разделительной полосе. Махина смяла несколько секций забора и прилегла на бок.
Авария произошла недалеко от остановки «Политехнический институт». Грузовик двигался по направлению из центра. ДТП спровоцировало пробку. Поток стоит от Московского вокзала.
При мне было. Говорит, колесо заклинило. С водилой норм. Хромает, от скорой отказался, - написал свидетель аварии Михаил Никитин в группе "Подслушано Ярославль" Вконтакте.
На данный момент информации о пострадавших и других участниках ДТП не поступало. По свидетельствам очевидец, водитель грузовика не пострадал. Прямо сейчас он оценивает масштаб трагедии возле перевернувшейся машины.
Информация уточняется.
Фото: Подслушано в Ярославле/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU