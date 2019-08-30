2019-08-30T16:02:06+03:00
Происшествия

Вильнул и прилег. На Московском проспекте в Ярославле перевернулся КАМАЗ

Огромная машина смяла несколько секций забора на разделительной полосе
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Подслушано в Ярославле/vk.comФото: Подслушано в Ярославле/vk.com
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В пятницу, 30 августа, около 15 часов на Московском проспекте произошло крупное ДТП. Даже крупногабаритное. КАМАЗ без прицепа перевернулся на разделительной полосе. Махина смяла несколько секций забора и прилегла на бок.

Авария произошла недалеко от остановки «Политехнический институт». Грузовик двигался по направлению из центра. ДТП спровоцировало пробку. Поток стоит от Московского вокзала.

При мне было. Говорит, колесо заклинило. С водилой норм. Хромает, от скорой отказался, - написал свидетель аварии Михаил Никитин в группе "Подслушано Ярославль" Вконтакте.

На данный момент информации о пострадавших и других участниках ДТП не поступало. По свидетельствам очевидец, водитель грузовика не пострадал. Прямо сейчас он оценивает масштаб трагедии возле перевернувшейся машины.

Информация уточняется.

Фото: Подслушано в Ярославле/vk.com

Фото: Подслушано в Ярославле/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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