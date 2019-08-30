2019-08-30T14:39:27+03:00
Общество

Массовая гибель синиц в Брагино напугала ярославцев

Видео с трупами птичек вызвало много вопросов
Роман РЫЖИКОВ
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У орнитологов есть ответУ орнитологов есть ответФото: Виктор ДРАЧЕВ
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В ярославских соцсетях появилось пугающее видео. Прохожие сняли место, где массово погибли синицы. Произошло это у одного из крупных торговых центров в Брагино. Погибло около десяти особей. Пользователи отмечают, что наблюдали подобную картину и в других местах.

- У птиц очень много смертельно опасных, в числе и для человека, заболеваний, орнитоз например, если отмечается массовый падеж, это уже повод насторожиться и конечно руками брать нельзя. – пишут взволнованные жители.

Специалисты считают, что массовая гибель синиц связана с периодом миграции, который приходится на конец августа - начало сентября. Птицы не замечают преграды на своем пути и на большой скорости врезаются в высотные здания, что приводит к травмам и смерти

ИСТОЧНИК KP.RU

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