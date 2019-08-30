2019-08-30T14:03:57+03:00
Общество

А кто это сделал? Ярославские энергетики отказались от скандальных листовок

Красные объявления предлагали жильцам скинуться на погашение чужих долгов
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Подслушано Ярославль/vk.comФото: Подслушано Ярославль/vk.com
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В Ярославле кто-то распространил странные листовки. Красные объявления предлагают жильцам домов скинуться, чтобы оплатить счета должников. Иначе, в следующем году их учтут при формировании тарифа и платить все равно придется всем. Стоит подпись: «ТГК-2».

Энергетики опровергли свою причастность к акции. На запрос ЯрКуба, специалисты заявили: «…все исходящие документы обрабатываются корректором. А в листовке имеются пунктуационные ошибки, что для нас не характерно».

Кроме того, в компании отметили, что в Ярославле, действительно, полно должников. В городе полторы тысячи нежилых помещений, и почти треть из них должны по коммуналке. Сумма внушительная – больше 22 миллионов рублей. Однако, в ТГК заверили, что в отношении юрлиц никакой расклейки не производилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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