Сказочный водятел на БМВ устроил массовую аварию в Ярославле

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-30T13:09:28+03:00

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«Мамкин дрифтер», «рукожоп» и как только еще не называют ярославца на «черном «БМВ», который отправил свой черный болид в управляемый занос прямиком на припаркованные машины. Массовое ДТП на улице Свободы попало на камеры городского наблюдения и не оставило никаких вопросов.

Ярославцы говорят, что видели этот автомобиль и ранее, причем аккуратностью вождения он не отличался. Как итог: 7 разбитых машин из 7. Очевидцы рукоплещут, а водители припаркованных машин хватаются за головы.

Мамкин дрифтер собрал сразу шесть припаркованных машин. Массовое ДТП на Свободе в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU