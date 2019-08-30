2019-08-30T12:25:08+03:00
Происшествия

По горячим следам: в Ярославле магазинного вора задержали росгвардейцы

Он среди бела дня утащил с прилавка алкоголь
Мария СОКОЛОВА
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Сотрудники Росгвардии по "горячим" следам задержали магазинного вора в Ярославле. ВК/Росгвардия_ЯрославльСотрудники Росгвардии по "горячим" следам задержали магазинного вора в Ярославле. ВК/Росгвардия_Ярославль
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Вчера, 29 августа в 12 часов 30 минут в одном из сетевых магазинов по Ленинградскому проспекту в Дзержинском районе Ярославля 26-летний мужчина, не особо скрываясь, схватил с прилавка спиртное на сумму около 2 тысяч рублей.

Внешность и одежда у вора оказались запоминающимися, поэтому продавцы, позвонившие по 02, сумели описать злоумышленника и даже указать в какую сторону он отправился. Благодаря этому

сотрудники Росгвардии, несущие службу по охране общественного порядка в Дзержинском районе, буквально по «горячим» следам, через полчаса, обнаружили и задержали подозреваемого.Его передали полиции.

- В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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