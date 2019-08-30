2019-08-30T11:39:12+03:00
Общество

«Гринпис» предлагает ярославцам стать пластиквотчерами

И помочь организации оценить, каким пластиком загрязняются берега и пляжи у наших водоемов
Мария СОКОЛОВА
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Работа по сбору и сортировке пластика займет 2-3 часа, уверяют организаторы акции. Фото предоставлено "Гринпис" России.Работа по сбору и сортировке пластика займет 2-3 часа, уверяют организаторы акции. Фото предоставлено "Гринпис" России.
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Российский «Гринпис» и «Такие дела» запустили кампанию по оценке пластикового загрязнения на берегах и пляжах. Теперь каждый ярославец может стать пластиквотчером и узнать, какие виды одноразового пластика чаще всего встречаются на берегах любимых реки, озера или моря.

- Пластиквотчинг — наблюдение и изучение пластика на природных территориях. Мы придумали этот термин по аналогии с бердвотчингом, наблюдением за птицами. Только в нашем случае мы, конечно, за пластиком не только наблюдаем, но и собираем его, — рассказывает Ирина Скипор, медиакоординатор проекта «Ноль отходов» «Гринпис» Ирина Скипор.

Общественные проверки будут проходить до 30 сентября. Для проведения пластиквотчинга нужно выбрать стометровый участок берега, собрать там весь мусор, разложить по категориям, пересчитать, а затем передать данные в «Гринпис» России. Организаторы акции уверяют, что работа займет 2–3 часа — в зависимости от количества участников и объема мусора на территории.

Результаты пластиквотчинга помогут составить список основных пластиковых загрязнителей побережий России. Этот список может стать основой перечня одноразовых товаров, тары и упаковки, которые необходимо поэтапно запрещать в России. Чем больше данных удастся собрать, тем весомее будут аргументы за создание такого закона.

Пластиквотчинги уже прошли в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Магадане, Петрозаводске, Воронеже и других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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