Ярославские полицейские нашли у автовокзала заблудившегося деда и отвели его домой
Пенсионер не ориентировался на местности
Изменить размер текста:
В Ярославле недалеко от автовокзала в Красноперекопском районе полиция увидела пожилого мужчину, который почти не ориентировался на местности и не мог объяснить, где он живет. Правоохранители установили, что дедушке 84 года. Также они выяснили его место жительства и отвели потерявшегося домой.
Полиция напоминает ярославцам о том, что нужно быть внимательными к своим родственникам. Пишите пожилым людям на бумаге их данные и контактные телефоны близких. По возможности не отправляйте их гулять одних.
ИСТОЧНИК KP.RU