Ярославские полицейские нашли у автовокзала заблудившегося деда и отвели его домой

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-30T09:59:01+03:00

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В Ярославле недалеко от автовокзала в Красноперекопском районе полиция увидела пожилого мужчину, который почти не ориентировался на местности и не мог объяснить, где он живет. Правоохранители установили, что дедушке 84 года. Также они выяснили его место жительства и отвели потерявшегося домой.

Полиция напоминает ярославцам о том, что нужно быть внимательными к своим родственникам. Пишите пожилым людям на бумаге их данные и контактные телефоны близких. По возможности не отправляйте их гулять одних.

ИСТОЧНИК KP.RU