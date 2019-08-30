Находилась в автобусе во время ДТП: пожилая ярославна получила 150 тысяч рублей компенсации

СЕГОДНЯ 09:47 2019-08-30T09:47:59+03:00

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81-летняя женщина из Ярославля подала иск на «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1».

В июне 2018 года бабушка ехала в автобусе №33. Автобус попал в ДТП, а ярославна получила травму левого бедра.

– Вследствие полученной травмы истица признана нетрудоспособной, ею испытаны моральные и нравственные переживания в связи со случившимся, – рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Суд взыскал с предприятия крупную сумму за компенсацию морального вреда, полученного пенсионеркой – около 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU