Находилась в автобусе во время ДТП: пожилая ярославна получила 150 тысяч рублей компенсации
Пенсионерка получила сильные травмы
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81-летняя женщина из Ярославля подала иск на «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1».
В июне 2018 года бабушка ехала в автобусе №33. Автобус попал в ДТП, а ярославна получила травму левого бедра.
– Вследствие полученной травмы истица признана нетрудоспособной, ею испытаны моральные и нравственные переживания в связи со случившимся, – рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Суд взыскал с предприятия крупную сумму за компенсацию морального вреда, полученного пенсионеркой – около 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU