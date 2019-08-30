В Ярославской области два парня увидели открытую машину и угнали ее

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-30T09:12:37+03:00

Теперь им грозит уголовная ответственность

Изменить размер текста: A A

В Тутаеве местный житель обратился в полицию. Он рассказал правоохранителям, что у него ночью от дома угнали машину ВАЗ, стоимостью 25 тысяч рублей.

Оказалось, что причастны к преступлению двое 18-летних парней, которые уже были судимы. Они увидели, что машина не заперта, соединили провода зажигания и уехали.

– Следственным подразделением в отношении подозреваемых по факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Угонщики могут отправиться за решетку на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU