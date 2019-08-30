В Ярославской области два парня увидели открытую машину и угнали ее
Теперь им грозит уголовная ответственность
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В Тутаеве местный житель обратился в полицию. Он рассказал правоохранителям, что у него ночью от дома угнали машину ВАЗ, стоимостью 25 тысяч рублей.
Оказалось, что причастны к преступлению двое 18-летних парней, которые уже были судимы. Они увидели, что машина не заперта, соединили провода зажигания и уехали.
– Следственным подразделением в отношении подозреваемых по факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Угонщики могут отправиться за решетку на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU