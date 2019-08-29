2019-08-29T16:53:52+03:00
Общество

Тутаевскую ЦРБ заподозрили в незаконной транспортировке трупов

Ярославское УФАС вынесло предупреждение главврачу
Екатерина РЯБЦЕВА
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По закону заниматься этой процедурой должны местные власти или сама больницаПо закону заниматься этой процедурой должны местные власти или сама больницаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Тутаевскую районную прокуратуру поступила жалоба на Тутаевскую ЦРБ.

В 2018 году больница заключила договор с местным предпринимателем на транспортировку тел умерших на патологоанатомические исследования.

По закону заниматься этой процедурой должны местные власти самоуправления, больница или индивидуальные предприниматели на конкурсной основе.

Тутаевская больница не объявляла конкурс, но дала предпринимателю право заниматься ритуальными услугами. Он знал информацию об умерших и контакты их родственников.

Прокуратура передала полномочия УФАС, которое проводила проверку в течение

нескольких месяцев.

Антимонопольная служба вынесла предупреждение главврачу Тутаевской ЦРБ и потребовала расторжения договора с предпринимателем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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