2019-08-29T13:32:25+03:00
Общество

Девочку из Рыбинска признали самой красивой в Европе

Юная Кристина Орлянская выиграла престижный конкурс красоты
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Кристина Орлянская стала самой красивой девочкой Европы. Фото: misseuropeanbeauty.comКристина Орлянская стала самой красивой девочкой Европы. Фото: misseuropeanbeauty.com
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Десятилетняя Кристина Орлянская из Рыбинска стала самой красивой девочкой Европы. Малышка выиграла конкурс «Miss European Beauty 2019», который прошел с 7 по 14 августа в Македонии. Кристина получила корону в категории TEEN MISS.

Участницами конкурса были представительницы более, чем 100 стран. Конкурс красоты и таланта «Красавица Европы 2019/Miss Europian Beauty 2019» является отборочным этапом на Мировой конкурс красоты «Мировая Красавица 2019/Miss World Beauty 2019», который пройдет 1 декабря в Москве.

Так что у теперь у Кристины есть все шансы получить статус самой красивой девочки в мире.

Напомним, девушка из Ярославля завоевала главный приз WorldSkills - 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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