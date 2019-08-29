2019-08-29T10:13:28+03:00
Происшествия

Ярославец зашел в подъезд за пенсионеркой и сорвал с шеи цепочку с кулоном

Полиция нашла его и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В Заволжском районе на проезде Доброхота 35-летний мужчина зашел в подъезд за пожилой женщиной. Ярославец, оставшись наедине с 60-летней пенсионеркой, сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном и убежал. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию, и правоохранители нашли этого человека.

Ранее он уже был судим, и на момент преступления находился под административным надзором.

Оказалось, что он причастен еще к двум преступлениям: краже сумки из машина и краже в магазине одежды.

Было возбуждено уголовное дело.

– В настоящее время подозреваемый по решению суда водворен в Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту УМВД для отбытия административного ареста за нарушение административного надзора, – рассказали в ведомстве.

После этого преступнику изберут меру пресечения. По закону за грабеж он может отправиться за решетку на 4 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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