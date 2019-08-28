2019-08-28T11:19:02+03:00
Общество

В Ярославле жители Фрунзенского района жалуются на неработающий светофор

Пешеходам приходится перебегать дорогу на остановке на улице Светлая
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: группа Вконтакте "Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76"ФОТО: группа Вконтакте "Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76"
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На перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Светлой уже третий день не работает светофор. Автомобильный поток регулируется соседними светофорами – на улице Проектируемой и на Судостроителей. Пешеходы переходят, а чаще перебегают дорогу в тот момент, когда машины не едут.

Что это? Новый эксперимент или поломка светофорного объекта?

В соцсетях разгорелась полемика. Некоторые пользователи без проблем преодолевают сложный перекресток, руководствуясь правилами проезда нерегулируемого перекрестка, а кто-то хочет, чтобы светофор снова начал работать.

– Сегодня ночью несколько раз проезжал мимо этого светофора и видел, что ремонтники пытались его реанимировать , скорей всего неудачно, – написал пользователь Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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