В Ярославле жители Фрунзенского района жалуются на неработающий светофор

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-28T11:19:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Светлой уже третий день не работает светофор. Автомобильный поток регулируется соседними светофорами – на улице Проектируемой и на Судостроителей. Пешеходы переходят, а чаще перебегают дорогу в тот момент, когда машины не едут.

Что это? Новый эксперимент или поломка светофорного объекта?

В соцсетях разгорелась полемика. Некоторые пользователи без проблем преодолевают сложный перекресток, руководствуясь правилами проезда нерегулируемого перекрестка, а кто-то хочет, чтобы светофор снова начал работать.

– Сегодня ночью несколько раз проезжал мимо этого светофора и видел, что ремонтники пытались его реанимировать , скорей всего неудачно, – написал пользователь Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU