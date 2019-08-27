Поиски 25-летнего Артема Крылова закончились трагедией

СЕГОДНЯ 21:52 2019-08-27T21:52:05+03:00

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Поиски 25-летнего Артема Крылова из Мышкина Ярославской области закончились трагически. Волонтеры, которые участвовали в поисках, сообщили, что парень умер. Подробности его кончины пока не сообщаются.

- Давайте уважать чувства других! Не расспрашивайте знакомых, друзей и уж тем более родителей и девушку! Не верьте слухам! - написали по поводу трагедии в группе «Подслушано | Мышкин (2.0)» в «ВКонтакте».

Напомним, Артем Крылов исчез днем 26 августа. Родные сразу забили тревогу. К поискам подключили правоохранителей и добровольцев. Приносим соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU