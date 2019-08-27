В Мышкине пропал мужчина в футболке с Микки Маусом

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-27T12:58:34+03:00

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В Ярославской области пропал молодой мужчина. В понедельник, 26 августа, около 13:20 25-летний Артем Крылов вышел из дома в Мышкине и исчез.

Молодой человек высокого роста, около 183 см, коротко стрижен, спереди залысины. Цвет глаз серо-голубой.

Артем был одет в черные полуспортивные штаны с лампасами, серую футболку с Микки Маусом, черные кроссовки «Найк». Молодой человек носит часы и золотую цепочку. С собой у него была связка ключей и мобильный телефон.

Если вы видели Артема после 26 августа 13:20, или знаете, где он может находиться, пожалуйста, позвоните по телефонам: 02, 02, 112 или 89807426333

ИСТОЧНИК KP.RU