В Ярославской области мужчина убил собственную мать
Дело передали в суд
Житель Тутаева избил до смерти собственную мать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославской области в суд передали уголовное дело, заведенное на 32-летнего жителя Тутаева. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. А вернее, потерпевшей. В мае этого года мужчина убил собственную мать.
- В состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры избил свою мать. От полученных повреждений женщина скончалась, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Известно, что мужчина ранее не был судим. В ожидании суда он содержится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU