В Ярославской области мужчина убил собственную мать

СЕГОДНЯ 21:06 2019-08-27T21:06:25+03:00

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В Ярославской области в суд передали уголовное дело, заведенное на 32-летнего жителя Тутаева. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. А вернее, потерпевшей. В мае этого года мужчина убил собственную мать.

- В состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры избил свою мать. От полученных повреждений женщина скончалась, - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Известно, что мужчина ранее не был судим. В ожидании суда он содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU