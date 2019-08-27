Ярославская светская львица отметила день рождения в компании Собчак и Галыгина

СЕГОДНЯ 20:34 2019-08-27T20:34:14+03:00

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Ярославская светская львица, многодетная мама и автор тренингов по личностному росту Елена Блиновская 25 августа с шиком отметила свой 38 день рождения. На фото в соцсетях с праздника она в окружении друзей и звезд. Торжество прошло в Сочи. Ведущими мероприятия были Ксении Собчак и резидент «Comedy Club» Вадим Галыгин.

- Многие перед днем рождения спросили: «У тебя юбилей?». Я и сама не понимала изначально, почему меня именно тянет отметить этот день. Я совсем непредсказуема в этом плане... Точнее: уехать от всех на свой день рождения тоже вполне моя тема, как и праздники с размахом. В прошлом году мы просто заперлись с мужем в отеле вдвоем.... Но когда дата стала приближаться, я четко поняла, в чем дело. С точки зрения проживания души в этом конкретном теле это итог! 38 лет. Результат... как ты сдал свой экзамен в 36-38. 36 - возраст начала твоей проверки «на взрослость»... И в моем случае это надо было отмечать именно так, - написала Елена в своем instagram.

Напомним, два года назад Елена с супругом с размахом отметили юбилей свадьбы. А в 2016 году Елена была признана самой красивой замужней дамой России.

elena_blinovskaya День рождения Елены Блиновской. Фото: instagram.com/elena_blinovskaya/

ИСТОЧНИК KP.RU