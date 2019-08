RockestraLive в Ярославле

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-27T18:02:45+03:00

Изменить размер текста: A A

RockestraLive возвращается в Ярославль! 4 октября московский симфонический оркестр сыграет со сцены Дворца молодежи десятки мировых хитов AC/DC, Metallica, The Prodigy, System of a Down, Muse, Rammstein, Queen, Linkin Park, Iron Maiden, Michael Jackson, Led Zeppelin и многих других легенд.

Скрипки, альты, виолончели, контрабас, деревянные и медные духовые в руках музыкантов RockestraLive перевернут ваше представление о музыке. Вы узнаете рок совершенно с неожиданной стороны.

Билеты уже в кассах города.

.

RockestraLive - Smells Like Teen Spirit (Nirvana cover).Live @ Moscow Kremlin, encore 12.03.17

ИСТОЧНИК KP.RU