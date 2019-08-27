RockestraLive в Ярославле
Московский симфонический оркестр исполнит мировые рок-хиты 4 октября
Переверните свое представление о рок-классике
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RockestraLive возвращается в Ярославль! 4 октября московский симфонический оркестр сыграет со сцены Дворца молодежи десятки мировых хитов AC/DC, Metallica, The Prodigy, System of a Down, Muse, Rammstein, Queen, Linkin Park, Iron Maiden, Michael Jackson, Led Zeppelin и многих других легенд.
Скрипки, альты, виолончели, контрабас, деревянные и медные духовые в руках музыкантов RockestraLive перевернут ваше представление о музыке. Вы узнаете рок совершенно с неожиданной стороны.
Билеты уже в кассах города.
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RockestraLive - Smells Like Teen Spirit (Nirvana cover).Live @ Moscow Kremlin, encore 12.03.17
ИСТОЧНИК KP.RU