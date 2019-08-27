В Ярославской области бешеная енотовидная собака укусила ребенка и домашнего пса
Хозяин дома убил дикое животное
Животное отправили на экспертизу в ярославскую областную ветлабораториюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославской области произошло страшное происшествие. В селе Климатино Угличского района енотовидная собака зашла во двор дома, укусила домашнего пса и ребенка.
Хозяин дома убил дикое животное и передал останки на экспертизу в ярославскую областную ветлабораторию. Там подтвердили, что енотовидная собака болела бешенством.
Домашнюю собаку вынужденно вакцинировали, а укушенного ребенка родители доставили в больницу для лечения.
Если вы пострадали от укуса дикого животного, обязательно обратитесь ко врачу.
ИСТОЧНИК KP.RU