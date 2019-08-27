ДТП с трупом в Ярославле: «Ланцер» тросом вырывали из дерева

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-27T16:04:39+03:00

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Во вторник, 26 августа, около половины второго после полудня в Ярославле, на улице Маяковского, «Митсубиши Лансер» на огромной скорости влетела в дерево. Иномарка обняла березу так крепко, что машину пришлось вырывать из ствола при помощи троса.

- Вероятнее всего, была очень большая скорость, и водитель не справился с управлением, - рассказали специалисты ярославского Центра гражданской защиты. - Водитель и пассажир с заднего сиденья живы и не получили сильных травм. Они смогли выбраться самостоятельно. Пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончался на месте.

Чтобы достать тело 33-летнего мужчины, к переднему колесу машины прицепили трос, искореженную иномарку выдергивали пожарной машиной. Операция заняла около 20 минут.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU