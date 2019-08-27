В Ярославле судили серийного похитителя дорогого алкоголя

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-27T12:48:07+03:00

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Жителя ярославского Брагино осудили за серию краж из магазинов. Закоренелого 35-летнего преступника поймали, когда на его счету было уже четыре не очень большие и одна кража с причинением значительного ущерба. Он специализировался на крепком алкоголе, но не гнушался и чего-нибудь посерьезнее.

Так, в середине апреля прошлого года мужчина вынес из магазина на Суздальском шоссе бутылку «Хенесси» за 3700 рублей. В следующем месяце он украл две бутылки виски в Красном бору на 2500 рублей. В июне мужчина украл в одном из брагинских магазинов целое пальто! А на улице Свободы - три бутылки коньяка, так же на 2500 рублей. В середина августа он украл мобильник за семь тысяч рублей у кассира в одном из магазинов.

Когда полицейские наконец задержали вора, оказалось, что он страдает наркоманией. Он полностью признал вину. Суд назначил ему три с половиной года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU