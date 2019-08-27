2019-08-27T10:11:06+03:00
Происшествия

Ударил ножом и убежал: в Ярославле преступника нашли по горячим следам

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле возбуждено уголовное дело на 46-летнего мужчину, который попытался зарезать знакомого. Установлено, что мужчины вместе выпивали, в ходе застолья между ними началась ссора.

- В результате возникшего конфликта подозреваемый нанес два удара ножом малознакомому 59-летнему мужчине, причинив проникающее колото-резаное ранение брюшной полости, - прокомментировали в УМВД России по Ярославской области. - Ранее преступник уже привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские нашли злоумышленника по горячим следам, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Уточняется, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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