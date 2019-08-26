Дом купцов Расторгуевых в Рыбинске признан памятником культурного значения
Рыбинский дом купцов Расторгуевых включили в единый реестр памятников культурного значения. Строительство здания началось в середине 19 века, в 1860 году. Тогда был возведен первый этаж.
- В 1916 году произошло значительное расширение конструкции за счет возведения второго этажа, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Оба строительных этапа здания фиксируют стилевые особенности архитектуры города в середине XIX века. Это переход от классицизма к эклектике со свойственным данному процессу совмещением декоративных форм разных стилей и уплотнением фасадного декора.
Дом купцов Расторгуевых носит градостроительное значение из-за своего местоположения. Здание находится в исторической части Рыбинска.
ИСТОЧНИК KP.RU