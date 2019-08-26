Раздельный сбор мусора в Ярославле отобразили на карте
В Ярославской области появилась интерактивная карта, на которой отображены места накопления твердых коммунальных отходов, точки раздельного сбора мусора и график вывоза отходов.
- Это постоянно обновляющийся инструмент, позволяющий обеспечить полную прозрачность системы работы единого регионального оператора совместно с органами местного самоуправления, – заявил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.
В режиме реального времени люди смогут узнать актуальные адреса мест сбора ТКО и раздельного сбора мусора, график вывоза отходов.
Ознакомиться с картой можно здесь.
К сожалению, далеко не все ярославцы сегодня готовы к сортировке мусора. Если заглянуть в большинство специальных оранжевых контейнеров, можно обнаружить, что они используются не по назначению.
ИСТОЧНИК KP.RU