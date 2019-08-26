Раздельный сбор мусора в Ярославле отобразили на карте

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-26T11:54:06+03:00

В регионе установлено 595 оранжевых спецконтейнеров для сбора бумаги, стекла, пластика и металла, из них 486 – в Ярославле Фото: Роман РЫЖИКОВ

Еще на ней можно узнать адреса мест сбора ТКО и график вывоза

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В Ярославской области появилась интерактивная карта, на которой отображены места накопления твердых коммунальных отходов, точки раздельного сбора мусора и график вывоза отходов.

- Это постоянно обновляющийся инструмент, позволяющий обеспечить полную прозрачность системы работы единого регионального оператора совместно с органами местного самоуправления, – заявил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

В режиме реального времени люди смогут узнать актуальные адреса мест сбора ТКО и раздельного сбора мусора, график вывоза отходов.

Ознакомиться с картой можно здесь.

К сожалению, далеко не все ярославцы сегодня готовы к сортировке мусора. Если заглянуть в большинство специальных оранжевых контейнеров, можно обнаружить, что они используются не по назначению.

ИСТОЧНИК KP.RU