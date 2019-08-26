Романтика по-ярославски: рецидивист познакомился в интернете с девушкой, чтобы ограбить ее

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-26T10:29:58+03:00

Рецидивист схватил на кухне нож, приставил его к шее приятельницы и стал требовать рубли Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Мужчина сначала одалживал деньги, а потом пришел взять их безвозмездно

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В ноября 2017 года житель Ярославля познакомился «Вконтакте» с девушкой. Они начали общаться и несколько раз встретились в кафе.

Спустя полгода, в мае 2018, мужчина попросил у подруги 22 тысячи рублей. Она знала, что ее приятель был судим за разбои, но не отказала в просьбе.

В апреле 2019 года он снова заявился в квартиру к ярославне и хотел одолжить 30 тысяч рублей. Девушка разрешила ему войти, но не денег не дала. Тогда рецидивист схватил на кухне нож, приставил его к шее приятельницы, стал требовать рубли, заявляя, что пришел ограбить ее.

Хозяйка квартиры испугалась и убежала к соседке. Когда она вернулась, что увидела, что пропали 2,5 тысячи рублей наличными и браслет и серьги, стоимостью 1,5 тысячи рублей.

Правоохранители задержали преступника.

– Государственным обвинителем прокуратуры Дзержинского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 37-летнего жителя района, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – При назначении наказания в качестве отягчающего обстоятельства учтено наличие рецидива.

Ярославец отправится за решетку исправительной колонии особого режима на 4 года и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU