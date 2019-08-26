2019-08-26T10:29:58+03:00
Происшествия

Романтика по-ярославски: рецидивист познакомился в интернете с девушкой, чтобы ограбить ее

Мужчина сначала одалживал деньги, а потом пришел взять их безвозмездно
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Рецидивист схватил на кухне нож, приставил его к шее приятельницы и стал требовать рублиРецидивист схватил на кухне нож, приставил его к шее приятельницы и стал требовать рублиФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В ноября 2017 года житель Ярославля познакомился «Вконтакте» с девушкой. Они начали общаться и несколько раз встретились в кафе.

Спустя полгода, в мае 2018, мужчина попросил у подруги 22 тысячи рублей. Она знала, что ее приятель был судим за разбои, но не отказала в просьбе.

В апреле 2019 года он снова заявился в квартиру к ярославне и хотел одолжить 30 тысяч рублей. Девушка разрешила ему войти, но не денег не дала. Тогда рецидивист схватил на кухне нож, приставил его к шее приятельницы, стал требовать рубли, заявляя, что пришел ограбить ее.

Хозяйка квартиры испугалась и убежала к соседке. Когда она вернулась, что увидела, что пропали 2,5 тысячи рублей наличными и браслет и серьги, стоимостью 1,5 тысячи рублей.

Правоохранители задержали преступника.

– Государственным обвинителем прокуратуры Дзержинского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 37-летнего жителя района, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – При назначении наказания в качестве отягчающего обстоятельства учтено наличие рецидива.

Ярославец отправится за решетку исправительной колонии особого режима на 4 года и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле на платформе «Левцово» пропал 46-летний мужчина
Очередная ярославская пенсионерка перевела телефонным мошенникам 270 тысяч рублей
Почему ярославцы недовольны услугами банков, страховых компаний и микрофинансовых организаций
Ярославский шашист Иван Смурков стал победителем на первенстве мира
20-летний житель Ярославской области украл оставленный в подъезде велосипед
Пропавшего в Ярославле Влада Усманова нашли живым. Где он был
За сутки в Ростовском районе сгорели квартира и сарай: пострадала пожилая женщина
Константин Ивлев похвалил рыбинский ресторан и накормил горожан
Раздельный сбор мусора в Ярославле отобразили на карте
В Ярославле ресторан-дебаркадер пошел ко дну
В Ярославле хотят устроить голосование жителей по выбору мест установки новых детских городков
В Ярославском лесу поймали закладчика со 100 граммами амфетамина
Ярославское ДТП с трамваем и иномаркой: пострадала 7-летняя девочка
В Ярославле молодой бомж украл из торгового центра 76 деревянных поддонов
В Ярославль идут первые заморозки