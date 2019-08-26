В Ярославле молодой бомж украл из торгового центра 76 деревянных поддонов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-26T09:48:28+03:00

Он успел их продать до того, как его задержала полиция

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В полицию Фрунзенского района позвонил начальник службы безопасности торгового центра. Мужчина рассказал, что с территории кто-то украл транспортную тару – 76 деревянных поддонов.

Правоохранители принялись искать злоумышленника и установили, что своровал имущество 28-летний бомж. Он успел продать поддоны.

– Подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU