2019-08-26T09:27:35+03:00
Общество

В Ярославль идут первые заморозки

В ночь с 28 на 29 августа температура воздуха уменьшится до 1 градуса
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ночью и утром возможен туманНочью и утром возможен туманФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Синоптики предупреждают жителей Ярославской области: в ночь с 28 на 29 августа ожидаются первые в этом году заморозки. Теплый циклон с дождями сменится холодным антициклоном.

Ночью ртуть в термометре упадет до 3-5 градусов, а в некоторых местах региона до 1-2 градуса. Днем воздух прогреется до 13-15 градусов.

Череда дождей и гроз закончится, но, бархатная осень, по всей видимости, так и не наступит.

Ближайшие дни в Ярославле будет тепло: до 21 градуса. Ночью и утром возможен туман. При тумане метеорологическая видимость ухудшится до 1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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