В Дзержинском районе Ярославля может появиться новый трамвайный маршрут
Его запуск возможен уже осенью 2019 года
Трамвай будет двигаться с остановки на улице Блюхера до улицы Свердлова.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В мэрии Ярославля всерьёз задумались над созданием дополнительного трамвайного маршрута. Дело в том, что жители Дзержинского района города изнывают от постоянных пробок.
Номер возможному маршруту пока не дали, однако в администрации города говорят, что он может появиться уже в начале осени 2019 года. Трамвай будет двигаться с остановки на улице Блюхера до улицы Свердлова. Стоит отметить, что появление нового маршрута никак не повлияет на существующий шестой, который курсирует от Блюхера до Чкалова.
ИСТОЧНИК KP.RU