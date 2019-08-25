В Дзержинском районе Ярославля может появиться новый трамвайный маршрут

СЕГОДНЯ 20:23 2019-08-25T20:23:54+03:00

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В мэрии Ярославля всерьёз задумались над созданием дополнительного трамвайного маршрута. Дело в том, что жители Дзержинского района города изнывают от постоянных пробок.

Номер возможному маршруту пока не дали, однако в администрации города говорят, что он может появиться уже в начале осени 2019 года. Трамвай будет двигаться с остановки на улице Блюхера до улицы Свердлова. Стоит отметить, что появление нового маршрута никак не повлияет на существующий шестой, который курсирует от Блюхера до Чкалова.

ИСТОЧНИК KP.RU