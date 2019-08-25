В Ярославле на проспекте Авиаторов иномарка «обняла» фонарный столб
В результате ДТП есть пострадавшие
По факту ДТП проводится проверка, выясняются детали произошедшего.Фото: УМВД по Ярославской области
Изменить размер текста:
В Заволжском районе Ярославля 25 августа около половины второго ночи на проспекте Авиаторов возле дома №151 иномарка врезалась в столб. По предварительной информации, 40-летний водитель сначала слетел с дороги, а после этого врезался в препятствие.
- В результате ДТП в больницу доставлен водитель автомобиля «Тойота», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. На данный момент проводится проверка, выясняются детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU