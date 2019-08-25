2019-08-25T13:03:41+03:00
Происшествия

В Ярославле на проспекте Авиаторов иномарка «обняла» фонарный столб

В результате ДТП есть пострадавшие
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту ДТП проводится проверка, выясняются детали произошедшего.По факту ДТП проводится проверка, выясняются детали произошедшего.Фото: УМВД по Ярославской области
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В Заволжском районе Ярославля 25 августа около половины второго ночи на проспекте Авиаторов возле дома №151 иномарка врезалась в столб. По предварительной информации, 40-летний водитель сначала слетел с дороги, а после этого врезался в препятствие.

- В результате ДТП в больницу доставлен водитель автомобиля «Тойота», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. На данный момент проводится проверка, выясняются детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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