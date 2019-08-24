В Ярославле пропала бабушка в фиолетовых галошах

24 Авг. 20:35 2019-08-24T20:35:10+03:00

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В Заволжском районе Ярославля пропала бабушка. 77-летняя Татьяна Петрова ушла из дома на улице Трофимково 23 августа и с тех пор не вернулась. Ее местонахождение не известно.

Бабушка худощавая, невысокого роста, около 150 см, седые волосы пострижены коротко, цвет глаз серо-голубой.

Была одета в розовую футболку, черные штаны и фиолетовые галоши. Ходит с тростью.

Пропавшая пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Ее ищут волонтеры и полиция. Если вы видели ее, пожалуйста, позвоните по номерам: 02, 102, 112 или 89109640838

ИСТОЧНИК KP.RU