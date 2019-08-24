В Ярославле пропала бабушка в фиолетовых галошах
Пенсионерка ушла из дома в Заволжском районе
ЯрСпас
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В Заволжском районе Ярославля пропала бабушка. 77-летняя Татьяна Петрова ушла из дома на улице Трофимково 23 августа и с тех пор не вернулась. Ее местонахождение не известно.
Бабушка худощавая, невысокого роста, около 150 см, седые волосы пострижены коротко, цвет глаз серо-голубой.
Была одета в розовую футболку, черные штаны и фиолетовые галоши. Ходит с тростью.
Пропавшая пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Ее ищут волонтеры и полиция. Если вы видели ее, пожалуйста, позвоните по номерам: 02, 102, 112 или 89109640838
ИСТОЧНИК KP.RU