Ремонтные дороги на Октябрьской площади спровоцировали транспортный коллапс
Заволжье встало в пробку из-за укладки асфальта на другом берегу
Яндекс.Карты
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Сегодня в Ярославле ведутся дорожные работы на Октябрьской площади. Укладка асфальта спровоцировала пробку на другом берегу Волги. Поездка через мост у некоторых водителей занимает около 25-30 минут. Судя по сервису Яндекс.Карты, скорость потока в сторону центра составляет пять километров в час.
В центре города дорожная обстановка тоже оставляет желать лучшего. Карта окрашена в желтый цвет, скорость потока составляет десять километров в час.
Для работ были специально выбраны выходные дни, но ярославцы все равно жалуются на пробки в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU