Ремонтные дороги на Октябрьской площади спровоцировали транспортный коллапс

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-24T14:49:21+03:00

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Сегодня в Ярославле ведутся дорожные работы на Октябрьской площади. Укладка асфальта спровоцировала пробку на другом берегу Волги. Поездка через мост у некоторых водителей занимает около 25-30 минут. Судя по сервису Яндекс.Карты, скорость потока в сторону центра составляет пять километров в час.

В центре города дорожная обстановка тоже оставляет желать лучшего. Карта окрашена в желтый цвет, скорость потока составляет десять километров в час.

Для работ были специально выбраны выходные дни, но ярославцы все равно жалуются на пробки в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU