«Локо» одержали победу над канадцами в Кубке мира
Ярославских хоккеистов лично поздравил президент
Молодежная Хоккейная Лига/vk.com
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Ярославский «Локо» открыл Кубок мира «Сириус» яркой победой в Сочи. Молодые хоккеисты переиграли канадцев со счетом 3:2. После матча в раздевалку спортсменов зашли Путин и Медведев и лично поздравили победителей.
По словам премьер-министра, хоккеисты изобрели драматургию, дав возможность иностранцам забить две шайбы в российские ворота и вырвав победу на последних секундах игры.
Владимир Путин пожелал ярославским ребятам продолжать в том же духе.
Кубок мира по хоккею Сириус 2019. Атмосфера открытия турнира.Видео: Молодежная Хоккейная Лига/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU