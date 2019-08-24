2019-08-24T13:39:52+03:00
Спорт

«Локо» одержали победу над канадцами в Кубке мира

Ярославских хоккеистов лично поздравил президент
Роман РЫЖИКОВ
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Молодежная Хоккейная Лига/vk.comМолодежная Хоккейная Лига/vk.com
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Ярославский «Локо» открыл Кубок мира «Сириус» яркой победой в Сочи. Молодые хоккеисты переиграли канадцев со счетом 3:2. После матча в раздевалку спортсменов зашли Путин и Медведев и лично поздравили победителей.

По словам премьер-министра, хоккеисты изобрели драматургию, дав возможность иностранцам забить две шайбы в российские ворота и вырвав победу на последних секундах игры.

Владимир Путин пожелал ярославским ребятам продолжать в том же духе.

Кубок мира по хоккею Сириус 2019. Атмосфера открытия турнира.Видео: Молодежная Хоккейная Лига/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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