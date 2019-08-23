2019-08-23T20:04:44+03:00
Общество

В Ярославле к 75-летию Победы ветеранам ВОВ выделят по 37 тысяч рублей

Но на руки их не дадут - средства пойдут на улучшение условий проживания
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Субсидия пойдет на улучшение условий проживания ветеранам.Субсидия пойдет на улучшение условий проживания ветеранам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне правительство Ярославской области выделило деньги на улучшение условий проживания ветеранов. Воспользоваться этой мерой соцподдержки могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены их семей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей.

37 тысяч рублей на руки не выдадут, деньги можно направить на приобретение материалов для ремонта квартиры или индивидуального дома, например, обоев, краски, каких-то отделочных материалов, или с их помощью можно оплатить сами ремонтные работы. Также на эту субсидию можно заменить окна либо газовое оборудование: плиты, котлы, колонки.

Для того чтобы воспользоваться правом на ремонт, ветеран или его представитель, родственник или соцработник, должен обратиться в администрацию своего района, отдел соцзащиты. Предъявить паспорт, свидетельство о принадлежности к льготной категории, справку, подтверждающую место проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославцев, недовольных тем, как их лечат, готов выслушать глава следственного комитета
В детской больнице Рыбинска появился современный прибор для экспресс-анализа крови
В ЯГПУ на абитуриентов во время экзамена свалилась штукатурка
До Пира осталось…..360 дней
Вот это красота! В Ярославле арку расписали славянской вязью и стихами Бродского
Ярославская школа №33 вошла в список лучших школ России
Поджог? Появилось видео момента возгорания машины в «Яблоневом посаде» в Ярославле
«Рожденный в СССР»: ярославец не платил кредиты и штрафы и лишился автомобиля
Ярославцы смогут отслеживать общественный транспорт в Яндекс.Картах
С главы «Яргорэлектротранса» сняли обвинение в передаче взяток
«Ростелеком» развернул бесплатный Wi-Fi на фестивале «Спасская башня»
Ярославский застройщик продал одну и ту же квартиру два раза
Папа пьет и бьет: в Рыбинске нашли раздетого сбежавшего ребенка
Рыбинским предпринимателям простят неустойку за аренду муниципального имущества
Ярославец украл бабушкин холодильник, сел в тюрьму, вышел и украл бабушкин ноутбук
Мэрия Ярославля запретила возведение высоток на пересечении Радищева и Чкалова
Написал для возлюбленной нежную клятву: в исправительной колонии Ярославской области снова звучал свадебный марш
В Ярославле к ноябрю хотят создать программу развития общественного транспорта
В ростовской квартире погиб 59-летний мужчина
Житель Ярославской области побил приятеля и украл у него мобильник
В Ярославской области грузовик въехал в машину, в которой находились женщина и ребенок
Хлопок и пожар: в «Яблоневом посаде» неожиданно вспыхнул автомобиль
В Ярославле в 2020 году по федеральной программе отремонтируют 16 дорог
В Рыбинске разрушается отремонтированная окружная дорога
В Ярославле из-за долгов перед подрядчиками ухудшилась уборка улиц
Председателем совета директоров акционированного рынка Ленинского района стал Александр Асриянц