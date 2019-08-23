В Ярославле к 75-летию Победы ветеранам ВОВ выделят по 37 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:04 2019-08-23T20:04:44+03:00

Но на руки их не дадут - средства пойдут на улучшение условий проживания

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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне правительство Ярославской области выделило деньги на улучшение условий проживания ветеранов. Воспользоваться этой мерой соцподдержки могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, члены их семей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей.

37 тысяч рублей на руки не выдадут, деньги можно направить на приобретение материалов для ремонта квартиры или индивидуального дома, например, обоев, краски, каких-то отделочных материалов, или с их помощью можно оплатить сами ремонтные работы. Также на эту субсидию можно заменить окна либо газовое оборудование: плиты, котлы, колонки.

Для того чтобы воспользоваться правом на ремонт, ветеран или его представитель, родственник или соцработник, должен обратиться в администрацию своего района, отдел соцзащиты. Предъявить паспорт, свидетельство о принадлежности к льготной категории, справку, подтверждающую место проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU