Вот это красота! В Ярославле арку расписали славянской вязью и стихами Бродского

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-23T16:33:38+03:00

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Можно сказать, что Ярославль пополнился новой арт-достопримечательностью. Это арка в доме №16 на улице Свободы. Ярославские каллиграфы Александр Абросимов и Евгений Фахрутдинов расписали ее славянской вязью и строками из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Ребята говорят, что инициатором создания такого пространства стал магазин, вход в который находится как раз в этой арке. Именно он и стал заказчиком работы.

Вот так арка выглядела раньше. Фото предоставлено авторами работы.

- Эта арка уже была расписана. Но со временем рисунок местами отвалился, ребята предложили расписать ее нам. По идеям нас не ограничивали. Нам сразу захотелось поработать с потолком, чтобы усилить визуальный эффект. Долго думали, что лучше подойдет, и решили остановится на ритмичных полосах. Строки Бродского включили потому, что просто нравится его творчество и данное стихотворение показалось нам актуальным, - рассказал Александр Абросимов.

На роспись у ребят ушло чуть больше двух дней. Фото предоставлено авторами работы.

Большую часть времени художники потратили на подготовку стен - шпаклевку, накладывание штукатурки, покраску поверхности в белый цвет, который стал основой. На саму роспись ушло два с половиной дня. И вот теперь жители города и туристы могут любоваться такой красотой!

Теперь в Ярославле появился еще один красивый уголок. Фото предоставлено авторами работы.

ИСТОЧНИК KP.RU