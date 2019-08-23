Папа пьет и бьет: в Рыбинске нашли раздетого сбежавшего ребенка

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-23T13:34:27+03:00

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В Рыбинске случайные прохожие встретили в парке раздетого мальчишку. Ребенок был в одной футболке, когда на улице было всего 12 градусов. Имен родителей он не назвал, сказал, что не помнит. Зато помнит, что папа его бьет и пьет, поэтому школьник сбежал из дома.

Мальчика привезли в фонд «Дари добро». Там его накормили, переодели в теплую одежду, дали несколько вещей с собой и собрали рюкзак с канцтоварами перед началом учебного года.

Сотрудники фонда передали мальчика полицейским, которые отвезли его в детскую комнату.

Оказалось, что одновременно с тем, как мальчика нашли на улице, его мама подавала заявление о пропаже ребенка. В полиции рассказали, что раньше никаких проблем с этой семьей не было, и дать каких-либо отрицательных характеристик не смогли. Однако, в ближайшее время компетентные органы будут следить за судьбой ребенка.

. Благотворительный фонд "Дари Добро" Рыбинск

ИСТОЧНИК KP.RU