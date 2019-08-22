2019-08-22T21:34:24+03:00
Общество

В Рыбинске разрушается отремонтированная в прошлом году дорога

Об этом сообщили ярославские народные активисты
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске разрушается окружная дорога. Фото: Тарас Сидорин в "Фейсбук".В Рыбинске разрушается окружная дорога. Фото: Тарас Сидорин в "Фейсбук".
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В Рыбинске разрушается отремонтированная только в прошлом году окружная дорога. Об этом сообщил в соцсетях координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ярославской области Тарас Сидорин. Активисты фронта 21 августа выезжали на место и увидели все собственными глазами.

- При мониторинге окружной дороги города Рыбинска, были обнаружены разрушения краев дороги и отделения верхнего слоя асфальта проезжей части. Куски асфальта можно было даже руками без усилий отделить от первого слоя, причем очень крупными пластинами. На глазах асфальт при наезде колесами машин просто отделялся и интенсивно разрушался, - рассказал он.

Ситуация с разрушением дорожного полотна взята контроль региональным штабом ОНФ по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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