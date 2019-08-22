СЕГОДНЯ 20:03 2019-08-22T20:03:19+03:00

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В Ярославле в День российского флага триколорами украсили 18-этажный дом. Инициатором патриотической акции стала Молодежка Общероссийского народного фронта.

- Молодые общественники решили напомнить жителям города про один из главных символов нашей страны! Флаги были заметны и далеко за городом, так как был избран один из самых высоких домов в Красноперекопском районе с балконами по солнечной стороне, - рассказали организаторы события. Но этим активисты не ограничились. Также он украсили флагом Губернаторский дом в центре города, где сейчас базируется Ярославский художественный музей. Акцию поддержали и обычные жители Ярославля, которые тоже вывесили на своих балконах российские триколоры.

Мероприятия в честь праздника прошли во всех районах города. А на площади Юности 22 августа прошел флешмоб «Триколор», собравший 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU