2019-08-21T20:09:10+03:00
Общество

В Ярославле снесут 400 опасных для детей каруселей и городков

После роста травматизма власти обратили внимание на проблему
Роман РЫЖИКОВ
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В Ярославле продолжут по частям разбирать детские площадкиВ Ярославле продолжут по частям разбирать детские площадкиФото: Мэрия Ярославля
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В последнее время в Ярославле участились случаи травматизма на детских площадках. Одновременно с этим в соцсетях появились жалобы горожан на то, что в их дворе снесли площадку или убрали карусель. А сегодня власти заявили: «Это только начало». В смысле, демонтажа, а не травматизма.

Дело в том, что мэр Ярославля Владимир Волков устроил втык муниципальной организации по содержанию детских площадок.

— В ходе обследования были выявлены нарушения, такие как отсутствие заглушек, износ каната, истертость краски. Все замечания устранены, изношенные и демонтированные элементы будут заменены на новые, — поделился главный инженер МБУ «Горзеленхозстрой» Сергей Медведев.

Из обследованных за осенне-весенний период (тот самый, на который приходится пик популярности площадок у детей) обследовали 802 площадки во дворах и общественных пространствах. А на них 400 элементов оказались в аварийном состоянии и подлежат сносу. Уже полностью снесли две площадки и еще 119 элементов.

Мэр Ярославля принял решение, что нужно создать программу, направленную на решение этой проблемы. Деньги учтут при формировании бюджета

ИСТОЧНИК KP.RU

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